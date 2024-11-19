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Федецкий: Тимощук выиграл суд? Ну так и флаг ему в руки или лучше в одно место

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Украинский предатель выиграл суд против УАФ в Лозанне

Федецкий: Тимощук выиграл суд? Ну так и флаг ему в руки или лучше в одно место

24 канал

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился мыслями о решении CAS, который стал на сторону Анатолия Тимощука в деле против УАФ.

"Да забейте вы уже на этого шакала. Выиграл суд? Ну так и флаг ему в руки или лучше в одно место. Пусть радуется своим наградам. Тимощук просто удовлетворил свои амбиции, которые никому не нужны. Это пропащий человек, о котором вообще не надо вспоминать. Он уже давно показал, что не является украинцем.

Почему Лозанна стала на сторону Тимощука? Наверное, у них есть какие-то критерии, по которым они оценивают ситуацию, несмотря на то, что происходит в нашей стране. Но для Украины ясно одно: Тимощук - это предатель. На этом точка. И не надо ему уже делать рекламу. Плохая реклама - это также реклама. Мне даже противно вспоминать об этом человеке. Его уже не будет в Украине. Пусть идет за русским кораблем", - сказал Федецкий в комментарии Sport-express.ua.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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