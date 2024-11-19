Силы ПВО сбили за ночь более 50 шахедов - Воздушные силы
Еще 30 локационно потеряно
A. Gusev's Photo, Pacific Press
В ночь на 19 ноября 2024 года враг атаковал 87-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Орел - рф., ВОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 "шахеда" в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.
В результате активного противодействия 30 дронов локально потеряно в разных регионах. Один БпЛА в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается.
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