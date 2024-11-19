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"Алиев ему впи****ит". Милевский сказал, что ждет Тимощука в случае возвращения в Украину

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Однако его возвращение маловероятно

"Алиев ему впи****ит". Милевский сказал, что ждет Тимощука в случае возвращения в Украину

Фото: УНИАН

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Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (САЅ) удовлетворить иск Анатолия Тимощука против УАФ.

"Тимощук - это просто х*й. Мне о нем нечего сказать. Я с ним никогда близко не общался, даже когда в сборной был. Он постоянно общался с Левченко и другими ребятами, но не со мной и Алиевым. Как оказалось, чуйка нас не подвела.

Как Тимощук вел себя в сборной? Ставил из себя, типа он "очень хороший футболист". Но я его близко к себе никогда не подпускал. Я думаю, Тимощук уже никогда не вернется в Украину. Алиич ему точно впиздюрит боковой (смеется - прим.)", - сказал Милевский.

Ранее Федецкий сказал все, что думает об украинском предателе.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Nevermore (Донецк)
19.11.2024 в 10:46
урря!
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
19.11.2024 в 10:46
урря!
Ответить
0
1

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