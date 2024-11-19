"Алиев ему впи****ит". Милевский сказал, что ждет Тимощука в случае возвращения в Украину

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (САЅ) удовлетворить иск Анатолия Тимощука против УАФ.

"Тимощук - это просто х*й. Мне о нем нечего сказать. Я с ним никогда близко не общался, даже когда в сборной был. Он постоянно общался с Левченко и другими ребятами, но не со мной и Алиевым. Как оказалось, чуйка нас не подвела.

Как Тимощук вел себя в сборной? Ставил из себя, типа он "очень хороший футболист". Но я его близко к себе никогда не подпускал. Я думаю, Тимощук уже никогда не вернется в Украину. Алиич ему точно впиздюрит боковой (смеется - прим.)", - сказал Милевский.