"Алиев ему впи****ит". Милевский сказал, что ждет Тимощука в случае возвращения в Украину
Однако его возвращение маловероятно
Фото: УНИАН
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (САЅ) удовлетворить иск Анатолия Тимощука против УАФ.
"Тимощук - это просто х*й. Мне о нем нечего сказать. Я с ним никогда близко не общался, даже когда в сборной был. Он постоянно общался с Левченко и другими ребятами, но не со мной и Алиевым. Как оказалось, чуйка нас не подвела.
Как Тимощук вел себя в сборной? Ставил из себя, типа он "очень хороший футболист". Но я его близко к себе никогда не подпускал. Я думаю, Тимощук уже никогда не вернется в Украину. Алиич ему точно впиздюрит боковой (смеется - прим.)", - сказал Милевский.
Ранее Федецкий сказал все, что думает об украинском предателе.
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