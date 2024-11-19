Генштаб подтвердил удар по арсеналу в Брянской области. Что поражено?
Чем именно - неизвестно
Генштаб
Вооруженные силы Украины ночью 19 ноября ударили по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе Карачева Брянской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что по состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.
"Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться", - отметили в Генштабе.
Ранее об ударе по складу боеприпасов в Брянской области сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
По словам Коваленко, там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды к их системам. Кроме того, там присутствуют управляемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО)
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