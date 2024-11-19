  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб подтвердил удар по арсеналу в Брянской области. Что поражено?
В тренде

Генштаб подтвердил удар по арсеналу в Брянской области. Что поражено?

Общие новости

Чем именно - неизвестно

Генштаб подтвердил удар по арсеналу в Брянской области. Что поражено?

Генштаб

Новина українською

Вооруженные силы Украины ночью 19 ноября ударили по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе Карачева Брянской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что по состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

"Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться", - отметили в Генштабе.

Ранее об ударе по складу боеприпасов в Брянской области сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды к их системам. Кроме того, там присутствуют управляемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО)

По теме
yellow-arrow
Украина впервые ударила ATACMS по территории России - источник
yellow-arrow
"Мы его на части разорвем". Алиев пригрозил Тимощуку после победы в суде
yellow-arrow
"Алиев ему впи****ит". Милевский сказал, что ждет Тимощука в случае возвращения в Украину
бавовна война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости