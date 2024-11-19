"Мы его на части разорвем". Алиев пригрозил Тимощуку после победы в суде

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (САЅ) удовлетворить иск Анатолия Тимощука против УАФ.

"У нас есть президент УАФ, пусть думает, что делать дальше. Мое мнение - Тимощуку уже ничего не поможет, но я этого [решение Лозанны] не приветствую. Он не заслуживает ничего! Даже того, чтобы о его фамилии у нас вспоминали.

Тимощук в Украину уже не приедет. Он обосранное, ссыкливое чучело. А если даже приедет, то вы знаете, что с ним сделает народ, в том числе и я. Мы его на части разорвем! Я уверен, что это обосранное чучело никогда в жизни сюда не приедет", - сказал Алиев.