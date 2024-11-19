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Украина впервые ударила ATACMS по территории России - источник

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Медлить с применением защитники не стали

Украина впервые ударила ATACMS по территории России - источник

Getty Images / Global Images Ukraine

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Силы обороны Украины впервые нанесли удар по российской территории баллистическими ракетами ATACMS. Об этом пишет "РБК-Украина".

"Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, он был успешно поражен", - отметил источник издания.

Утром 19 ноября в Генеральном штабе ВСУ сообщили о поражении российского арсенала в Брянской области. По данным руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, он принадлежал Главному ракетно-артиллерийскому управлению российского Минобороны.

Там хранились артиллерийские боеприпасы, в том числе из Северной Кореи, предназначенные для их систем, а также управляемые авиабомбы, зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня.

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Украина ATACMS война с россией
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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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