Украина впервые ударила ATACMS по территории России - источник
Медлить с применением защитники не стали
Getty Images / Global Images Ukraine
Силы обороны Украины впервые нанесли удар по российской территории баллистическими ракетами ATACMS. Об этом пишет "РБК-Украина".
"Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, он был успешно поражен", - отметил источник издания.
Утром 19 ноября в Генеральном штабе ВСУ сообщили о поражении российского арсенала в Брянской области. По данным руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, он принадлежал Главному ракетно-артиллерийскому управлению российского Минобороны.
Там хранились артиллерийские боеприпасы, в том числе из Северной Кореи, предназначенные для их систем, а также управляемые авиабомбы, зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня.
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