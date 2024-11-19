"Силы работать у меня еще есть". Скрипник рассказал о своих планах на будущее

Бывший тренер "Зари", "Ворсклы" и "Металлиста" 1925 Виктор Скрипник пока не планирует завершать менеджерскую карьеру.

"Какие планы? Жить жизнью. Всеми возможными силами бороться с этой войной, с оккупацией. Очень хочется, чтобы все это быстрее закончилось, обязательно нашей победой. Сейчас это на первом месте.

Тренерская работа? К этому не следует относиться легкомысленно. Здесь нужно действовать избирательно. Пять лет я проработал в Украине - три команды поменял. Не хочу сказать, что с меня достаточно, что я перенасыщен. Просто хочется сделать выдох. Силы работать у меня еще есть. Посмотрим, как оно будет дальше", - сказал Скрипник изданию Український футбол.