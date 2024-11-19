"Силы работать у меня еще есть". Скрипник рассказал о своих планах на будущее
Просто хочется сделать выдох
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший тренер "Зари", "Ворсклы" и "Металлиста" 1925 Виктор Скрипник пока не планирует завершать менеджерскую карьеру.
"Какие планы? Жить жизнью. Всеми возможными силами бороться с этой войной, с оккупацией. Очень хочется, чтобы все это быстрее закончилось, обязательно нашей победой. Сейчас это на первом месте.
Тренерская работа? К этому не следует относиться легкомысленно. Здесь нужно действовать избирательно. Пять лет я проработал в Украине - три команды поменял. Не хочу сказать, что с меня достаточно, что я перенасыщен. Просто хочется сделать выдох. Силы работать у меня еще есть. Посмотрим, как оно будет дальше", - сказал Скрипник изданию Український футбол.
Последние 5 лет Скрипник тренировал в Украине. Сначала возглавлял "Зарю", затем "Ворсклу". С начала 2024 года работал в "Металлисте 1925". После проигрыша стыкового матча за право сыграть в УПЛ "Левому Берегу" подал в отставку.
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