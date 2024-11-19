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"Силы работать у меня еще есть". Скрипник рассказал о своих планах на будущее

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Просто хочется сделать выдох

"Силы работать у меня еще есть". Скрипник рассказал о своих планах на будущее

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший тренер "Зари", "Ворсклы" и "Металлиста" 1925 Виктор Скрипник пока не планирует завершать менеджерскую карьеру.

"Какие планы? Жить жизнью. Всеми возможными силами бороться с этой войной, с оккупацией. Очень хочется, чтобы все это быстрее закончилось, обязательно нашей победой. Сейчас это на первом месте.

Тренерская работа? К этому не следует относиться легкомысленно. Здесь нужно действовать избирательно. Пять лет я проработал в Украине - три команды поменял. Не хочу сказать, что с меня достаточно, что я перенасыщен. Просто хочется сделать выдох. Силы работать у меня еще есть. Посмотрим, как оно будет дальше", - сказал Скрипник изданию Український футбол.

Последние 5 лет Скрипник тренировал в Украине. Сначала возглавлял "Зарю", затем "Ворсклу". С начала 2024 года работал в "Металлисте 1925". После проигрыша стыкового матча за право сыграть в УПЛ "Левому Берегу" подал в отставку.

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Виктор Скрипник
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
19.11.2024 в 12:19
Возвращайся в Зарю, на ошибках учатся
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
19.11.2024 в 12:19
Возвращайся в Зарю, на ошибках учатся
Ответить
0
0

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