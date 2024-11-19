"Без паники, мы победим". Зеленский выложил видео о 1000 днях полномасштабной войны
Трогательный ролик
Дніпропетровська ОДА
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в фейсбуке видео с событиями, произошедшими в течение полномасштабной войны, и подписал его как "1000 дней вместе. 1000 дней Украины".
"Без паники, мы сильны, мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы - это Украина", - сказал Зеленский 1000 дней назад.
На видео показаны первые дни полномасштабного вторжения России, вражеские атаки по мирным городам, российские военные преступления. В то же время вспоминаются и сплоченность украинцев, встречи президента с мировыми лидерами, показаны победы - и не только на поле боя.
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Не дармоед (Запорожье)
19.11.2024 в 13:17
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