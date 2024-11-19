Кополовец - о Тимощуке: Цеплял на себя сине-желтые ленточки, а в душе был гнилым человеком

Бывший полузащитник Карпат Михаил Кополовец поделился мнением относительно решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (САЅ) удовлетворить иск Анатолия Тимощука против УАФ.

"Лозанна не смотрит на то, что у нас идет война, они подходят к вопросу с профессиональной точки зрения, что если он выиграл эти трофеи, то они принадлежат ему. Но это формальность. УАФ лишила его всех регалий, чтобы он увидел, что весь народ Украины его презирает. Для нас Тимощук - предатель, и УАФ хотела показать, что он недостоин этих наград.

А то, что он там выиграл суд, нас уже не должно интересовать. Тимощук для нас - это пустое место. Его награды не имеют для нас цены в его лице. Наверное, Тимощук хотел нам что-то доказать, но доказал только одно - что он конченый ублюдок.

Он цеплял на себя сине-желтые ленточки, а в душе был гнилым человеком без каких-либо ценностей. Завтра он и русских бросит, послезавтра еще кого-то. Таких людей нам не надо, хорошо, что он свалил отсюда. Дороги назад ему нет", - сказал Кополовец.