  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кополовец - о Тимощуке: Цеплял на себя сине-желтые ленточки, а в душе был гнилым человеком
В тренде

Кополовец - о Тимощуке: Цеплял на себя сине-желтые ленточки, а в душе был гнилым человеком

Общие новости

"Завтра он и русских бросит" (с)

Кополовец - о Тимощуке: Цеплял на себя сине-желтые ленточки, а в душе был гнилым человеком

Вікіпедія

Новина українською

Бывший полузащитник Карпат Михаил Кополовец поделился мнением относительно решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (САЅ) удовлетворить иск Анатолия Тимощука против УАФ.

"Лозанна не смотрит на то, что у нас идет война, они подходят к вопросу с профессиональной точки зрения, что если он выиграл эти трофеи, то они принадлежат ему. Но это формальность. УАФ лишила его всех регалий, чтобы он увидел, что весь народ Украины его презирает. Для нас Тимощук - предатель, и УАФ хотела показать, что он недостоин этих наград.

А то, что он там выиграл суд, нас уже не должно интересовать. Тимощук для нас - это пустое место. Его награды не имеют для нас цены в его лице. Наверное, Тимощук хотел нам что-то доказать, но доказал только одно - что он конченый ублюдок.

Он цеплял на себя сине-желтые ленточки, а в душе был гнилым человеком без каких-либо ценностей. Завтра он и русских бросит, послезавтра еще кого-то. Таких людей нам не надо, хорошо, что он свалил отсюда. Дороги назад ему нет", - сказал Кополовец.

По теме
yellow-arrow
"Да хрен с ней, с той Лозанной". Сабо обратился к Тимощуку с вопросами
yellow-arrow
Теперь официально. Госдеп подтвердил разрешение Киеву на дальнобойные удары по России
yellow-arrow
Выборов в военное время не будет. Зеленский представил в Верховной Раде план устойчивости
Михаил Кополовец Анатолий Тимощук УАФ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости