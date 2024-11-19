Выборов в военное время не будет. Зеленский представил в Верховной Раде план устойчивости
Из 10 пунктов
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде так называемый план устойчивости - внутренние шаги, призванные усилить государство. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
План устойчивости состоит из десяти пунктов:
- Единство - План будет еще детализирован при участии гражданского общества, бизнеса, культурной среды, экспертов. Выборов не будет - Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы;
- Фронт - Нужно изменение подходов к управлению в армии. Также Украина не будет снижать мобилизационный возраст.
- Оружие - Дроны компенсируют нехватку артиллерии, и Украина планирует расширять производство. В следующем году Украина произведет как минимум 30 000 дальнобойных дронов. Также Украина начала изготавливать «длинные Нептуны»: уже есть первые результаты. Государство планирует изготовить 3000 крылатых ракет в следующем году. Зеленский также анонсировал предоставление большего количества напрямую бригадам.
- Деньги - Президент предложил сосредоточиться на локализации производства - все что можем производить в Украине должно закупаться в Украине. Также предлагает уменьшить долю перераспределения ВВП, и призвал поискать стимулы для детенизации....
- Энергетика - Атомная генерация остается приоритетом, при этом в следующем году планируют утвердить паспорта генерации по регионам.
- Безопасность. Касается как глобального вопроса, как государственной границы, так и локальных: металлоискатели на входе во все школы и государственные учреждения.
- Громады - речь шла о прифронтовых территориях.
- Человеческий капитал - Национальный стандарт безбарьерности, необходимость института множественного гражданства, перезапуск дипломатической службы и анонс создания нового Министерства объединения Украины
- Культурный суверенитет - инициируют создание кафедр украинистики в иностранных университетах
- Политика героев. Привлечение ветеранов на государственную службу. Создание в 2025 в каждой общине реабилитационные отделения. Дополнительная оплата для семейных врачей за контракт с ветераном. Введение 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов в следующем году. Создание не менее 80 ветеранских пространств. Квартиры для ветеранов.
Также Зеленский заявил, что решающие моменты в войне будут в следующем году, и "на этом этапе войны решается, кто дожмет".
Глава государства подчеркнул, что Украина не будет торговаться своими территориями, но "возможно Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех целей".
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Источник:Ярослав Железняк
Опубликовал: Александр Бураков
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19.11.2024 в 13:12
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