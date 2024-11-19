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Теперь официально. Госдеп подтвердил разрешение Киеву на дальнобойные удары по России

Общие новости

Указаны объективные причины этого решения

Теперь официально. Госдеп подтвердил разрешение Киеву на дальнобойные удары по России

фото из свободных источников

Новина українською

Президент США Джо Байден разрешил Украине атаковать объекты на территории России американским оружием.

Эту информацию подтвердил помощник госсекретаря США Брайан Николс в интервью O Globo.

"Надо помнить, что война началась с нового неспровоцированного вторжения России в Украину. Конфликт в Украине может завершиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и будет уважать украинские границы. Так было всегда.

Оружие, которое президент Байден разрешил использовать Украине, даст ей большую способность защищать себя и, надеемся, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным, и, возможно, она начнет вести мирные переговоры или, а еще лучше - просто выйдет с украинской территории. Именно они полностью контролируют, будет ли продолжаться этот конфликт", - подчеркнул Николс.

По данным издания Axios, применение дальнобойного оружия пока ограничено Курской областью. Однако источники The Wall Street Journal указывают, что Вашингтон может расширить зону использования ракет для Украины, что откроет новые возможности в ее противодействии российской агрессии.

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ATACMS Госдеп США война с россией
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Источник:
O Globo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
19.11.2024 в 13:36
Спасибо, Белый Господин.
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
19.11.2024 в 13:36
Спасибо, Белый Господин.
Ответить
0
0

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