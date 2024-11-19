Теперь официально. Госдеп подтвердил разрешение Киеву на дальнобойные удары по России

Президент США Джо Байден разрешил Украине атаковать объекты на территории России американским оружием.

Эту информацию подтвердил помощник госсекретаря США Брайан Николс в интервью O Globo.

"Надо помнить, что война началась с нового неспровоцированного вторжения России в Украину. Конфликт в Украине может завершиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и будет уважать украинские границы. Так было всегда.



Оружие, которое президент Байден разрешил использовать Украине, даст ей большую способность защищать себя и, надеемся, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным, и, возможно, она начнет вести мирные переговоры или, а еще лучше - просто выйдет с украинской территории. Именно они полностью контролируют, будет ли продолжаться этот конфликт", - подчеркнул Николс.