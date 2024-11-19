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"Да хрен с ней, с той Лозанной". Сабо обратился к Тимощуку с вопросами

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Йожеф Йожефович назвал Тимощука манкуртом

"Да хрен с ней, с той Лозанной". Сабо обратился к Тимощуку с вопросами

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (САЅ) удовлетворить иск Анатолия Тимощука против УАФ.

"Да хрен с ней, с той Лозанной, но я хочу спросить у Тимощука: "Что тебе это даст? Ну выиграл ты, а что дальше?". Его в Украине не воспринимают. Может, он думает, что на его памятнике что-то напишут. Тимощук родился в Украине, которую российские войска ежедневно бомбардируют, убивают наших людей, а он продолжает работать в стране-террористе.

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Да что тут говорить, если он даже о своих детях от первой жены не думает, забыл о них и не помогает. Как можно пойти против своих детей, против своей крови? Я не понимаю этого. Закончится война, его дети будут изучать историю и поймут, что их отец предал родину. У Тимощука просто мозгов нет! В Украину он уже не вернется. Манкурт!", - заявил Йожеф Йожефович.

Ранее Федецкий сказал все, что думает об украинском предателе.

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Анатолий Тимощук Йожеф Сабо CAS война с россией
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.11.2024 в 14:21
Тимощук так поступив проти своєї країни, як цей "старий орбан" проти своєї команди, день і ніч обсираючи ДИНАМО та футболістів і тренерів..... Два КОЗЛА !
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
19.11.2024 в 14:21
Тимощук так поступив проти своєї країни, як цей "старий орбан" проти своєї команди, день і ніч обсираючи ДИНАМО та футболістів і тренерів..... Два КОЗЛА !
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Алекс1955 (Донецк)
19.11.2024 в 15:02
Вважаю що отожнювати Вітчизну і команду, навідь колись велику, якось не то. А те, що Сабо не подобаться як зараз грає Динамо, а кому гра цієї комади, яка по чотири голи клала Барселоні і яка грала у півфіналі КЧ і могла вийти у фінал, якби не Янкер, подобаться. Тільки упертим фанатам, для яких Динамо і грає - головне стати чемпіоном України.
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