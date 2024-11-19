"Да хрен с ней, с той Лозанной". Сабо обратился к Тимощуку с вопросами

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (САЅ) удовлетворить иск Анатолия Тимощука против УАФ.

"Да хрен с ней, с той Лозанной, но я хочу спросить у Тимощука: "Что тебе это даст? Ну выиграл ты, а что дальше?". Его в Украине не воспринимают. Может, он думает, что на его памятнике что-то напишут. Тимощук родился в Украине, которую российские войска ежедневно бомбардируют, убивают наших людей, а он продолжает работать в стране-террористе.

Да что тут говорить, если он даже о своих детях от первой жены не думает, забыл о них и не помогает. Как можно пойти против своих детей, против своей крови? Я не понимаю этого. Закончится война, его дети будут изучать историю и поймут, что их отец предал родину. У Тимощука просто мозгов нет! В Украину он уже не вернется. Манкурт!", - заявил Йожеф Йожефович.