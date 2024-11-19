  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российский БПЛА разрушил дом легенды запорожского Металлурга
В тренде

Российский БПЛА разрушил дом легенды запорожского Металлурга

Общие новости

Печальный инцидент

Российский БПЛА разрушил дом легенды запорожского Металлурга

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 18 ноября армия РФ совершила атаку на Запорожье. По предварительным данным, оккупанты выпустили на город более десяти беспилотников типа "шахед". Повреждения получили жилые дома.

В результате удара был разрушен дом советского и украинского экс-футболиста Сергея Ключика. Позже он дал комментарий местным СМИ:

"Меня дома не было. Вчера, в 21.15 сосед позвонил. Говорит, "прилет", все очень плохо. Там еще горел двигатель от "шахеда". Он упал прямо во двор. В доме повреждено почти все. Помогают убрать последствия коллеги" , друзья. Сегодня есть где ночевать. Когда узнал больше, испугался за соседей, а не за дом.

Сам Ключик – уроженец Донецка. Большую часть профессиональной карьеры он провел в запорожском "Металлурге" (с 1992 по 2000 и с 2002 по 2003 годы). Также Сергей известен выступлениями за "Таврию", "Сталь", "Кривбасс" и "Закарпатье".

По теме
yellow-arrow
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России: что предусматривает
yellow-arrow
"Да хрен с ней, с той Лозанной". Сабо обратился к Тимощуку с вопросами
yellow-arrow
Теперь официально. Госдеп подтвердил разрешение Киеву на дальнобойные удары по России
Металлург (Запорожье) запорожье война с россией дрон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости