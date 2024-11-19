Российский БПЛА разрушил дом легенды запорожского Металлурга

Вечером 18 ноября армия РФ совершила атаку на Запорожье. По предварительным данным, оккупанты выпустили на город более десяти беспилотников типа "шахед". Повреждения получили жилые дома.

В результате удара был разрушен дом советского и украинского экс-футболиста Сергея Ключика. Позже он дал комментарий местным СМИ:

"Меня дома не было. Вчера, в 21.15 сосед позвонил. Говорит, "прилет", все очень плохо. Там еще горел двигатель от "шахеда". Он упал прямо во двор. В доме повреждено почти все. Помогают убрать последствия коллеги" , друзья. Сегодня есть где ночевать. Когда узнал больше, испугался за соседей, а не за дом.

Сам Ключик – уроженец Донецка. Большую часть профессиональной карьеры он провел в запорожском "Металлурге" (с 1992 по 2000 и с 2002 по 2003 годы). Также Сергей известен выступлениями за "Таврию", "Сталь", "Кривбасс" и "Закарпатье".