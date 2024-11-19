Российский БПЛА разрушил дом легенды запорожского Металлурга
Печальный инцидент
Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером 18 ноября армия РФ совершила атаку на Запорожье. По предварительным данным, оккупанты выпустили на город более десяти беспилотников типа "шахед". Повреждения получили жилые дома.
В результате удара был разрушен дом советского и украинского экс-футболиста Сергея Ключика. Позже он дал комментарий местным СМИ:
"Меня дома не было. Вчера, в 21.15 сосед позвонил. Говорит, "прилет", все очень плохо. Там еще горел двигатель от "шахеда". Он упал прямо во двор. В доме повреждено почти все. Помогают убрать последствия коллеги" , друзья. Сегодня есть где ночевать. Когда узнал больше, испугался за соседей, а не за дом.
Сам Ключик – уроженец Донецка. Большую часть профессиональной карьеры он провел в запорожском "Металлурге" (с 1992 по 2000 и с 2002 по 2003 годы). Также Сергей известен выступлениями за "Таврию", "Сталь", "Кривбасс" и "Закарпатье".
Популярное сейчас
- Албания - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 19.11.2024
- Все ли на месте? Ребров определился с заявкой на заключительный матч Лиги наций
- Спиваковский назвал футболистов Динамо, которые в ближайшее время покинут команду
- Подвиг Мамардашвили и неназначенный пенальти. Грузия – Украина. Обзор послематчевой грузинской прессы
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля