Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России: что предусматривает

Российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ, подписав указ "об основах политики России в области ядерного сдерживания".

Согласно обновленной доктрине, основанием для нанесения ядерного удара может быть:

1) "поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и (или) ее союзников";

2) "применение ядерного или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и (или) ее союзников, по воинским формированиям и (или) объектам РФ, расположенным за пределами ее территории";

3) "воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил";

4) "агрессия против РФ и (или) Республики Беларусь как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности";

5) "поступления достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечение ими госграницы РФ".

Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия внесла поправки в свою доктрину ядерного сдерживания, и теперь она может нанести ядерный удар по неядерной державе, например, через запуск беспилотников.