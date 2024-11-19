Минобороны РФ подтвердило удар ATACMS по Брянской области

Минобороны РФ заявило, что ночью ВСУ нанесли удар по Брянской области 6 ракетами ATACMS.

Об этом сообщают росСМИ.

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Там отметили, что "фрагменты ракеты ATACMS упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области", в результате чего возник пожар.

В Минобороны страны-оккупанта заявили, что 5 ракет якобы сбили силы ПВО, а одну повредили.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.