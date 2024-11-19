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Зеленский: Мы произвели длинные Нептуны, есть первые поражения

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Президент рассказал о производстве оружия

Зеленский: Мы произвели длинные Нептуны, есть первые поражения

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский рассказал о ракетной программе Украины.

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Об этом он заявил во время представления Плана стойкости Украины в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Украина уже делает максимум, чтобы нарастить свое собственное производство орудий и артиллерийских снарядов и производство в сотрудничестве с нашими партнерами. В этом году мы уже произвели более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов к нашей артиллерии, калибров от 60 до 155 мм. Наращиваем это производство", - отметил президент.

По словам Зеленского, также наращивается все, что касается дронов.

"В следующем году Украина произведет не менее 30 тыс. дальнобойных дронов. .... Поставлена задача произвести не менее 3 тыс. крылатых ракет и ракет-дронов. Так же как и в этом году, в следующем году мы полностью выполним цели по производству и поставке всех типов дронов. ... По ракетной программе, многие уже запомнили, прежде всего россияне, наши украинские "Нептуны". Но мы сделали еще длинные "Нептуны". И уже само название говорит о задачах, и уже есть первые поражения", - добавил глава государства.

Напомним, что 19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План стойкости" Украины, который состоит из 10 пунктов.

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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2024 в 16:37
Дегенерат писав заголовок. Які перші поразки?
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2024 в 16:37
Дегенерат писав заголовок. Які перші поразки?
Ответить
0
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