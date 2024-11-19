Зеленский: Мы произвели длинные Нептуны, есть первые поражения
Президент рассказал о производстве оружия
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский рассказал о ракетной программе Украины.
Об этом он заявил во время представления Плана стойкости Украины в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Украина уже делает максимум, чтобы нарастить свое собственное производство орудий и артиллерийских снарядов и производство в сотрудничестве с нашими партнерами. В этом году мы уже произвели более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов к нашей артиллерии, калибров от 60 до 155 мм. Наращиваем это производство", - отметил президент.
По словам Зеленского, также наращивается все, что касается дронов.
"В следующем году Украина произведет не менее 30 тыс. дальнобойных дронов. .... Поставлена задача произвести не менее 3 тыс. крылатых ракет и ракет-дронов. Так же как и в этом году, в следующем году мы полностью выполним цели по производству и поставке всех типов дронов. ... По ракетной программе, многие уже запомнили, прежде всего россияне, наши украинские "Нептуны". Но мы сделали еще длинные "Нептуны". И уже само название говорит о задачах, и уже есть первые поражения", - добавил глава государства.
Напомним, что 19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План стойкости" Украины, который состоит из 10 пунктов.
Популярное сейчас
- Албания - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 19.11.2024
- Все ли на месте? Ребров определился с заявкой на заключительный матч Лиги наций
- Федецкий: Тимощук выиграл суд? Ну так и флаг ему в руки или лучше в одно место
- "Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут". Зеленский прокомментировал разрешение бить по территории РФ
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Комментарии 1