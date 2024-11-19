У киевской ассоциации футбола новый председатель. Он в свое время выступал на стороне Динамо против УАФ по "делу Мариуполя"

15 ноября состоялась внеочередная конференция общественного союза "Ассоциация футбола г. Киева", в работе которой приняли участие первый вице-президент УАФ Павел Бойчук и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Делегатами конференции (всего 69 человек) единогласно был избран Игорь Кочетов председателем Ассоциации футбола города Киева, а первым его заместителем избран Сергей Щерба.

Кроме того, делегатами были приняты отдельные поправки и дополнения к Уставу ОС АФК, а также избраны заместители председателя ОС АФК, состав Исполнительного комитета ОС АФК, органы футбольного правосудия и члены Ревизионной комиссии.

Напомним, что Кочетов в украинском футболе находится с 2000 года. Сначала занимал различные должности в Ассоциация футбола Киева. В 2007 году вошел в УАФ где занимал должности вице-президента и главы Комитета этики и честной игры.

Состоял в оппозиции "власти Павелко" и выступал на стороне "Динамо" против ФФУ в Лозаннском суде по делу по матчу в Мариуполе, который не состоялся, после чего в 2018 году покинул тогда еще Федерацию.