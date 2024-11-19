Ассоциация футбола Киева предлагает УАФ пожизненно отстранить Павелко и Записоцкого от футбола
А еще у Ассоциации Киева новый председатель
uaf.ua
15 ноября состоялась внеочередная конференция общественного союза "Ассоциация футбола г. Киева", в работе которой приняли участие первый вице-президент УАФ Павел Бойчук и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.
На конференции был избран новый председатель Ассоциации футбола города Киева,
Также было принято несколько других решений, самым интересным из которых такое:
Делегатами было поддержано обращение ассоциации к соответствующим комитетам УАФ по рассмотрению вопроса о пожизненном запрете на футбольную деятельность бывших руководителей УАФ Андрея Павелко и Юрия Записоцкого.
Напомним, что Кочетов в украинском футболе находится с 2000 года. Сначала занимал различные должности в Ассоциация футбола Киева. В 2007 году вошел в УАФ где занимал должности вице-президента и главы Комитета этики и честной игры.
Состоял в оппозиции к "власти Павелко" и выступал на стороне "Динамо" против ФФУ в Лозаннском суде по делу по матчу в Мариуполе, который не состоялся, после чего в 2018 году покинул тогда еще Федерацию.
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