Скрипник: Перед первой поездкой за границу мне в горисполкоме объясняли, как нужно себя вести

Известный украинский тренер Виктор Скрипник вспомнил о своей игровой карьере, когда он выступал за "Днепр" и молодежную сборную СССР.

– В 1987 году в составе "Днепра" вы стали чемпионом СССР среди дублеров. При этом сыграли наибольшее количество игр. Как же получилось, что среди взрослых дебютировали с Металлургом?

– Помню, как наш тренер Игорь Надеин после каждой тренировки заставлял меня учиться играть правой ногой, потому что я был «одноногим» игроком. Рабочая нога у меня была – левая, а правая – «тещина».

В "Днепре" – Таран, Шох, Пучков, Башкиров, Сорокалет, Вернидуб, Сторчак – это люди, о которых я могу сказать, что они дали мне путевку в большой футбол. ту школу Днепра. Потом с этими ребятами я встретился уже в запорожском Металлурге. потому что после армии и я решил пойти именно в "Металлург".

– Вас еще в молодежную сборную СССР вызвали.

– Да. С молодежной сборной в январе 1991 года мы ездили на 24 дня в Индию на турнир Джавахарлала Неру ( ежегодный международный футбольный турнир в честь индийского политика , – прим.). В турнире принимали участие сборные преимущественно из социалистического лагеря: Венгрия, Румыния, Китай. Также была там Германия и хозяева соревнований. Турнир интересный, мы его не выиграли, но я пару игр там сыграл ( с Венгрией 1:1 и Индией 3:1 – прим.). В этой сборной я был игроком ротации.

– У вас там были друзья?

– Наши, украинские, ребята – Сергей Беженар, Олег Бенько из "Днепра", Виктор Онопко из "Шахтера".

– Первая поездка за границу – большое событие в жизни советского гражданина. Вас выпустили без приключений?

– Когда я получил первый вызов в сборную, приехал на базу Днепра, и Леонид Яковлевич Колтун сказал мне: "Молодой, после тренировки едем с тобой в горисполком. Там тебе расскажут, как за границей себя вести". Мы приехали туда, вошли в помещение – там сидит мужчина. Нам пришлось ждать, пока он обратит на нас внимание.

– И что он вам сказал?

– Сказал, что когда я уеду за границу, чтобы там не делал глупостей. Чтобы ни с кем из подозрительных лиц не встречался. Чтобы общался только со своими ребятами. Еще сказал, если я что-то нарушу, поведу себя неправильно, то больше никогда в жизни за границу не уеду. А наконец попросил, чтобы я принес 25 своих фотографий, какого-то там формата. Вышел оттуда, думаю, зачем им столько фотографий?

Наконец, принес я эти фото, оформили документы. Позже со сборной УССР я впервые уехал за границу в Европу, в Германию, в город Аугсбург. Ездили мы туда под флагом киевского "Динамо". Участвовали в турнире, который выиграли ( на том турнире Виктора Скрипника признали лучшим игроком – прим.).