Юлия Пятова: Если страна не станет любить нас, буду вынуждена искать лучшую судьбу себе и детям где-нибудь
Юлия заявила, что может покинуть Украину
фото из соцсетей
Уже бывшая жена легендарного украинского голкипера Андрея Пятова Юлия заявила в соцсетях, что она с детьми может покинуть Украину.
"Я наслаждалась городом и осенним солнышком. Я все больше и больше люблю Украину и никуда не хочу переезжать, но если так и будет продолжаться, и страна не станет любить нас (а не заставлять, запугивать, заталкивать в рамки и долги..) буду вынуждена искать лучшую судьбу себе и детям где-нибудь", – написала Юлия на своей странице в Instagram.
Напомним, что недавно Юлия Пятова подала на развод после 19 лет в браке с экс-вратарем сборной Украины.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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19.11.2024 в 20:27
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