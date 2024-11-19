Юлия Пятова: Если страна не станет любить нас, буду вынуждена искать лучшую судьбу себе и детям где-нибудь

Уже бывшая жена легендарного украинского голкипера Андрея Пятова Юлия заявила в соцсетях, что она с детьми может покинуть Украину.

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"Я наслаждалась городом и осенним солнышком. Я все больше и больше люблю Украину и никуда не хочу переезжать, но если так и будет продолжаться, и страна не станет любить нас (а не заставлять, запугивать, заталкивать в рамки и долги..) буду вынуждена искать лучшую судьбу себе и детям где-нибудь", – написала Юлия на своей странице в Instagram.

Напомним, что недавно Юлия Пятова подала на развод после 19 лет в браке с экс-вратарем сборной Украины.