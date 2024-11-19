Спортивный юрист пояснил, почему и как УАФ могла проиграть дело в CAS против Тимощука

Спортивный юрист Илья Скоропашкин поделился мыслями о решении CAS, который стал на сторону Анатолия Тимощука в деле против УАФ.

Напомним, что Тимощук требовал снять с него санкции, наложенные из-за продолжения его работы в РФ и добился положительного для него решения суда .

– Господин Илья, первое, что приходит в голову: где это решение еще можно обжаловать и возможно ли это сделать вообще?

– Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне может быть обжаловано только в Федеральном трибунале Швейцарии. Эта инстанция рассматривает вопрос о соответствии процедур арбитражного рассмотрения швейцарскому законодательству, но не пересматривает дело по существу. То есть возможности для обжалования крайне ограничены и касаются только процедурных нарушений.

– Как такое вообще могло произойти, учитывая резонанс, тотальный бан для России от ФИФА и УЕФА?

– Решение CAS базируется исключительно на юридических аргументах и ​​в соответствии с процедурами. Если УАФ допустил процессуальные ошибки или недостаточно доказал свою позицию, это могло повлиять на результат. Независимо от политического контекста суды должны обеспечивать соблюдение прав всех сторон, даже в резонансных делах.

– И что теперь: Тимощук, может, еще наберется больше наглости и потребует от УАФ компенсацию?

– Судебные расходы обычно покрывает проигравшая дело сторона. Что касается моральной компенсации… В футболе действует исковая давность, которая составляет два года. Если сторона не заявила о моральном ущербе в течение этого срока, то после его завершения возможность требовать компенсацию теряется.

– Как сейчас должны вести себя представители УАФ?

– Сейчас ключевым для УАФ является анализ причин проигрыша по этому делу во избежание подобных прецедентов. Это важный урок для УАФ в контексте юридической подготовки к резонансным делам. Важно обеспечить надлежащее документирование решений и процедур, а также привлекать высококвалифицированных юристов для представления позиции на международном уровне.

У этого решения CAS есть не только юридическая, но и репутационная составляющая, поэтому необходимо работать над повышением доверия к решениям органов футбольного правосудия Украины.