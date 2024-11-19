Спортивный юрист пояснил, почему и как УАФ могла проиграть дело в CAS против Тимощука
Суд принял сторону Тимощука
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvio De Negri/DeFodi images
Спортивный юрист Илья Скоропашкин поделился мыслями о решении CAS, который стал на сторону Анатолия Тимощука в деле против УАФ.
Напомним, что Тимощук требовал снять с него санкции, наложенные из-за продолжения его работы в РФ и
– Господин Илья, первое, что приходит в голову: где это решение еще можно обжаловать и возможно ли это сделать вообще?
– Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне может быть обжаловано только в Федеральном трибунале Швейцарии. Эта инстанция рассматривает вопрос о соответствии процедур арбитражного рассмотрения швейцарскому законодательству, но не пересматривает дело по существу. То есть возможности для обжалования крайне ограничены и касаются только процедурных нарушений.
– Как такое вообще могло произойти, учитывая резонанс, тотальный бан для России от ФИФА и УЕФА?
– Решение CAS базируется исключительно на юридических аргументах и в соответствии с процедурами. Если УАФ допустил процессуальные ошибки или недостаточно доказал свою позицию, это могло повлиять на результат. Независимо от политического контекста суды должны обеспечивать соблюдение прав всех сторон, даже в резонансных делах.
– И что теперь: Тимощук, может, еще наберется больше наглости и потребует от УАФ компенсацию?
– Судебные расходы обычно покрывает проигравшая дело сторона. Что касается моральной компенсации… В футболе действует исковая давность, которая составляет два года. Если сторона не заявила о моральном ущербе в течение этого срока, то после его завершения возможность требовать компенсацию теряется.
– Как сейчас должны вести себя представители УАФ?
– Сейчас ключевым для УАФ является анализ причин проигрыша по этому делу во избежание подобных прецедентов. Это важный урок для УАФ в контексте юридической подготовки к резонансным делам. Важно обеспечить надлежащее документирование решений и процедур, а также привлекать высококвалифицированных юристов для представления позиции на международном уровне.
У этого решения CAS есть не только юридическая, но и репутационная составляющая, поэтому необходимо работать над повышением доверия к решениям органов футбольного правосудия Украины.
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