"Запад хочет эскалации". На России отреагировали на удары вглубь РФ ракетами ATACMS

В России считают, что удары Украины с использованием американских ракет ATACMS по военному объекту в Брянской области являются сигналом, что на Западе хотят эскалации.

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Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите "Группы двадцати" (G20), его цитируют росСМИ.

"То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, - это, конечно, сигнал о том, что они (на Западе. - ред.) хотят эскалации. И без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, Путин об этом многократно говорил, невозможно", - сказал он.

По словам российского министра, диктатор РФ Путин уже предупреждал западные страны о том, как будет меняться позиция Кремля, если "эта дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 километров, будет одобрена".

"По сути, это не одобрение для того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты. Это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров", - добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.