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Маркевич: Тимощук в сборной постоянно канючил повышенные премиальные, даже за товарищеские матчи

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И снова о Тимощуке

Маркевич: Тимощук в сборной постоянно канючил повышенные премиальные, даже за товарищеские матчи

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Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, каким был Анатолий Тимощук в сборной Украины.

"Наши пути пересеклись с ним в национальной сборной Украины и Тимощук запомнился тем, что постоянно канючил повышенные премиальные даже за товарищеские матчи. Для него деньги всегда были на первом месте и поэтому для меня не стало удивительным, что он продался за рубли", - сказал Маркевич.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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