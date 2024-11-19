Маркевич: Тимощук в сборной постоянно канючил повышенные премиальные, даже за товарищеские матчи

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, каким был Анатолий Тимощук в сборной Украины.

"Наши пути пересеклись с ним в национальной сборной Украины и Тимощук запомнился тем, что постоянно канючил повышенные премиальные даже за товарищеские матчи. Для него деньги всегда были на первом месте и поэтому для меня не стало удивительным, что он продался за рубли", - сказал Маркевич.