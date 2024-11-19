Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16, - премьер Фредериксен

Украина уже получила от Дании шесть истребителей F-16. В целом Киеву должно поступить 19 этих самолетов.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что нет никаких изменений в планах Дании по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.

Страна доставила шесть F-16, это была только первая партия.

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Фредериксен напомнила, что с августа 2023 года Дания привлечена к подготовке украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

"Это было сложно, но мы смогли достичь успеха в обучении. Поэтому, процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна следующая партия. Всего будет 19 (самолетов. - ред.), как мы сказали в самом начале", - добавила премьер.

Фредериксен пообещала, что Дания останется непоколебимой в поддержке Украины. Она отстаивает позицию, что именно наша страна должна победить в войне.