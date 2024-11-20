Украина взяла реванш у Албании, Малиновский и Кривцов остались без тренеров. Главные новости за 19 ноября

Украину устраивала только победа в Тиране, и команда Сергея Реброва сумела ее добыть. Помог блицкриг — два гола в стартовые 10 минут игры от Зинченко и Яремчука. Поскольку в параллельной игре Чехия одолела Грузию, наши парни весной сыграют в плей-офф за выход в элитный дивизион ЛН.

Турция упустила 1-е место, проиграв Черногории, которая до этого провалила 5 матчей подряд. Это главная сенсация дня. Также отмечаем, что Венгрия дома дала бой и сыграла 1:1 с Германией, которой опять трудно дался выезд. Тем временем Нидерланды разделили очки с очень скромной сборной Боснии и Герцеговины — тоже 1:1.

За трофей-2025 продолжат бороться Хорватия, Дания, Италия, Нидерланды, Португалия, Франция, Германия и Испания. Жеребьевка пар пройдет 22 ноября, матчи — уже в следующем году. Это первый розыгрыш ЛН с четвертьфиналами; ранее плей-офф начинали с полуфиналов.

После фиаско от Казахстана и Словении команда Дмитрия Михайленко играла сугубо за престиж, но и его не оказалось. Вместо "хлопнуть дверью" в юных украинцев получилось третье кряду поражение — теперь от Нидерландов 0:1. На Евро-2025 наших, разумеется, не будет.

А вот на Евро U-21 украинцы будут представлены в 2025 году, и сейчас команда Унаи Мельгосы к нему готовится. Ранее наши парни сыграли вничью 3:3 с Португалией, а вчера дополнили картину боевой ничьей с еще одним грандом — Италией (2:2). Вытащили матч для молодежки игроки "Руха".

"Дженоа" Руслана Малиновского уволила Альберто Джилардино из-за плохих результатов — всего 10 очков в 12 турах, 17-е место. В то же время "Интер Майами", где помимо Сергея Кривцова доигрывают суперзвезды Месси, Альба, Суарес, Бускетс расстался с Херардо Мартино, и это намного загадочнее — команда хоть и провалилась в плей-офф МЛС, но выиграла регулярный чемпионат.