Почти 1700 оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки
В общей сумме перевалило за 725 тысяч
Генштаб
По последним данным, Силы обороны за сутки ликвидировали 1690 оккупантов, 27 бронемашин и 49 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери россиян на 1 001-е сутки полномасштабной войны:
- личного состава - около 725 740 (+1690);
- танков - 9 390 (+8);
- боевых бронированных машин - 19 119 (+27);
- артиллерийских систем - 20 681 (+49);
- реактивных систем залпового огня - 1 252;
- средств противовоздушной обороны - 1 001 (+2);
- самолетов - 369;
- вертолетов - 329;
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 19 202 (+91);
- крылатых ракет - 2 756 (+2);
- кораблей (катеров) - 28;
- подводных лодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 648 (+100);
- специальной техники - 3 674 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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