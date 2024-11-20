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Почти 1700 оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки

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В общей сумме перевалило за 725 тысяч

Почти 1700 оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки

Генштаб

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По последним данным, Силы обороны за сутки ликвидировали 1690 оккупантов, 27 бронемашин и 49 артсистем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери россиян на 1 001-е сутки полномасштабной войны:

  • личного состава - около 725 740 (+1690);
  • танков - 9 390 (+8);
  • боевых бронированных машин - 19 119 (+27);
  • артиллерийских систем - 20 681 (+49);
  • реактивных систем залпового огня - 1 252;
  • средств противовоздушной обороны - 1 001 (+2);
  • самолетов - 369;
  • вертолетов - 329;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 19 202 (+91);
  • крылатых ракет - 2 756 (+2);
  • кораблей (катеров) - 28;
  • подводных лодок - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 648 (+100);
  • специальной техники - 3 674 (+2).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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