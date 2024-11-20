Зеленский: Украина может проиграть в войне, если США сократят помощь

Президент Владимир Зеленский опасается, что Украина может проиграть войну, если США сократят военную помощь.

"Если сократят, я думаю, что мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся, будем воевать. У нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить. Но если таким будет американский выбор, мы решим, что нам делать.

Я считаю, что начало полномасштабного вторжения - это был самый тяжелый период, но сейчас этот период зависит от нашего единства в Украине, и я считаю, что очень опасно, если мы потеряем единство в Европе и, что самое главное, единства между Украиной и США.

«Путин может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну. Но это гораздо больше зависит от Соединенных Штатов Америки. Путин слабее США. Президент Штатов имеет силу, полномочия и оружие, и он может снизить цену на энергоносители", - сказал глава государства в интервью Fox News.