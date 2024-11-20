Враг выпустил более 120 шахедов. Как успешно отработала ПВО?

В ночь на 20 ноября 2024 года противник нанес удар зенитной управляемой ракетой С-300 с Белгородщины по Харьковщине, 5-ю управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровщине, Черниговщине и Сумщине.

Также оккупанты били управляемыми авиабомбами и выпустили 122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие двух КАР Х-59/69 и 56 дронов в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

В результате активного противодействия 58 "шахедов" локально потеряно в разных регионах. Шесть беспилотников вышли из воздушного пространства Украины: пять - в Россию, один - в Беларусь.