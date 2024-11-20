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Угроза массированной атаки - США и еще несколько стран приостанавливают работу своих посольств в Киеве

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Высокий риск

Угроза массированной атаки - США и еще несколько стран приостанавливают работу своих посольств в Киеве

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 20 ноября, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине предупредило о вероятной массированной воздушной атаке, которая может произойти уже сегодня. Указано, что сотрудникам посольства приказано укрыться. Также Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Из соображений безопасности о закрытии посольств также заявили Италия. Испания и Греция.

Таким образом, уже четыре страны закрыли свои представительства в Киеве из-за угрозы обстрела 20 ноября.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявление американского посольства, отметил, что РФ накопила много ракет для нового массированного обстрела Украины.

Военно-морские силы ВСУ утром сообщили, что страна-агрессор держит в Черном море шесть кораблей, которые являются носителями крылатых ракет Калибр общим залпом до 23 ракет.

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Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
20.11.2024 в 13:27
Ничего неожиданного. А Зеленский положил на простой народ, как на рояль...
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Комментарии 4
fatov1986 (Лондон)
20.11.2024 в 13:27
Ничего неожиданного. А Зеленский положил на простой народ, как на рояль...
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0
0
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Bаrcelinius
20.11.2024 в 12:38
А куда укрыться простым гражданам Украины, сидящим в своих 9-этажках и не имеющих своего личного бункера? Ась? Пи@ары блъ...
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1
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SSFC (Белозерье)
20.11.2024 в 13:05
А де ти укривався 24 лютого 2022 року?
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Spokoyno (Київ)
20.11.2024 в 13:15
Де ховатися У своїх віруваннях у побрехенькі, що росіяни цяця-ляля, а НАТО какі-бякі На жаль і досі цю дурь за тисячу днів та ночей не зі всіх вибили!
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