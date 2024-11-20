Угроза массированной атаки - США и еще несколько стран приостанавливают работу своих посольств в Киеве

В среду, 20 ноября, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине предупредило о вероятной массированной воздушной атаке, которая может произойти уже сегодня. Указано, что сотрудникам посольства приказано укрыться. Также Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Из соображений безопасности о закрытии посольств также заявили Италия. Испания и Греция.

Таким образом, уже четыре страны закрыли свои представительства в Киеве из-за угрозы обстрела 20 ноября.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявление американского посольства, отметил, что РФ накопила много ракет для нового массированного обстрела Украины.

Военно-морские силы ВСУ утром сообщили, что страна-агрессор держит в Черном море шесть кораблей, которые являются носителями крылатых ракет Калибр общим залпом до 23 ракет.