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Зеленский - о звонке Шольца Путину: Не надо признавать убийцу президентом

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Президент выразил свое отношение к инициативе канцлера

Зеленский - о звонке Шольца Путину: Не надо признавать убийцу президентом

Bundeskanzler Olaf Schol

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский знал, что канцлер Германии Олаф Шольц собирается позвонить российскому диктатору. Впрочем, он поддерживает контакты с РФ только на уровне разведок.

"Что получил канцлер из этого звонка? Ничего. Ничего нового.

Мы воюем не только оружием, но и дипломатией. Дипломатия очень важна. И только дипломатия может положить конец этой войне", - говорит Зеленский.

Несмотря на то что американская и европейская разведки имеет взаимодействие с российской стороной даже во время войны в Украине, это, по словам президента, не идет в разрез с их политикой политической изоляции в Киеве.

"Вы не должны признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию", - добавил глава государства.

15 ноября 2024 года немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года.

В звонке Шольц осудил войну и призвал Путина прекратить ее и вывести войска, а также поощрял диктатора к переговорам с Украиной для достижения справедливого и прочного мира.

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Владимир Зеленский Олаф Шольц война с россией
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Источник:
FoxNews
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
20.11.2024 в 13:51
Для тебя же дурака старается, что ты будешь делать, когда америкосы помощь перестанут присылать?
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1
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Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
20.11.2024 в 13:51
Для тебя же дурака старается, что ты будешь делать, когда америкосы помощь перестанут присылать?
Ответить
1
1

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