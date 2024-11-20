Зеленский - о звонке Шольца Путину: Не надо признавать убийцу президентом
Президент выразил свое отношение к инициативе канцлера
Bundeskanzler Olaf Schol
Президент Украины Владимир Зеленский знал, что канцлер Германии Олаф Шольц собирается позвонить российскому диктатору. Впрочем, он поддерживает контакты с РФ только на уровне разведок.
"Что получил канцлер из этого звонка? Ничего. Ничего нового.
Мы воюем не только оружием, но и дипломатией. Дипломатия очень важна. И только дипломатия может положить конец этой войне", - говорит Зеленский.
Несмотря на то что американская и европейская разведки имеет взаимодействие с российской стороной даже во время войны в Украине, это, по словам президента, не идет в разрез с их политикой политической изоляции в Киеве.
"Вы не должны признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию", - добавил глава государства.
15 ноября 2024 года немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года.
В звонке Шольц осудил войну и призвал Путина прекратить ее и вывести войска, а также поощрял диктатора к переговорам с Украиной для достижения справедливого и прочного мира.
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