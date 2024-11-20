ГУР: Россия запустила ИПСО против Украины об угрозе "особо массированного" удара

Россия в мессенджерах и социальных сетях якобы от имени Главного управления разведки распространяет сообщения об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по Украине сегодня. Об этом пишет ГУР.

"Страна-террорист проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины. Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня.

Данное сообщение - фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям", - призывают в разведке.