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ГУР: Россия запустила ИПСО против Украины об угрозе "особо массированного" удара

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Возможны провокации

ГУР: Россия запустила ИПСО против Украины об угрозе "особо массированного" удара

фото из свободных источников

Новина українською

Россия в мессенджерах и социальных сетях якобы от имени Главного управления разведки распространяет сообщения об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по Украине сегодня. Об этом пишет ГУР.

"Страна-террорист проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины. Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня.

Данное сообщение - фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям", - призывают в разведке.

Ранее в посольстве США в Киеве заявили, что не будут работать в среду из-за "серьезного риска" массированного обстрела Украины. Впоследствии об аналогичных решениях заявили еще минимум три посольства - Италии, Испании и Греции.

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Источник:
ГУР
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
20.11.2024 в 15:32
Ды, сначала нюхач за панику, теперь господа разведчики. У меня начинаются гипертонические удары. - Сара, золотце, собирай вещи, мы немного уезжаем. Ой вэй.
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0
3
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
20.11.2024 в 15:32
Ды, сначала нюхач за панику, теперь господа разведчики. У меня начинаются гипертонические удары. - Сара, золотце, собирай вещи, мы немного уезжаем. Ой вэй.
Ответить
0
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.11.2024 в 15:45
Маму не забудь, в якої ти копійчану пенсію на попойки відбираєш ! Квитки до маскви брав ?
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2
1
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Bаrcelinius
20.11.2024 в 15:58
А ти мені гроші на квитки давав? До речі, моя мати тебе нах посилає.
 
0
2

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