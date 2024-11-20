ГУР: Россия запустила ИПСО против Украины об угрозе "особо массированного" удара
Возможны провокации
фото из свободных источников
Россия в мессенджерах и социальных сетях якобы от имени Главного управления разведки распространяет сообщения об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по Украине сегодня. Об этом пишет ГУР.
"Страна-террорист проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины. Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня.
Данное сообщение - фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям", - призывают в разведке.
Ранее в посольстве США в Киеве заявили, что не будут работать в среду из-за "серьезного риска" массированного обстрела Украины. Впоследствии об аналогичных решениях заявили еще минимум три посольства - Италии, Испании и Греции.
Популярное сейчас
- Лучший бомбардир Европы — кто он? С лета забил 32 гола, уничтожил Ман Сити и тащит Швецию, как Златан
- Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Албанией
- Провальный первый тайм от крестоносцев. Чехия – Грузия 2:1. Обзор матча и видео голов
- Выборов в военное время не будет. Зеленский представил в Верховной Раде план устойчивости
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Комментарии 3