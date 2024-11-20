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Дроны, САУ и боеприпасы. Германия поставила Украине новый пакет помощи

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Дроны, САУ и боеприпасы. Германия поставила Украине новый пакет помощи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Германия поставила Украине очередной пакет военной помощи. Об этом 20 ноября сообщает сайт Бундесвера.

Содержание пакета:

  • боеприпасы для БМП MARDER;
  • 47 машины с защитой от мин (MRAP);
  • 1 радиолокационная станция TRML-4D;
  • 4 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тысяч боеприпасов к ним (калибр 155-мм);
  • 20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
  • 12 дронов-разведчиков HORNET XR;
  • 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
  • 120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
  • 60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
  • 2 дрона-разведчика VT-4 Ray;
  • 2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями
  • 3 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования;
  • 8 тактических авиадесантных машин Caracal;
  • 20 защищенных машин для пограничной службы;
  • 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
  • 8 тысяч патронов калибром 40-мм;
  • 100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним;
  • 100 тысяч патронов к стрелковому оружию;
  • в пакет также дополнительно входят жгуты и шевроны.

Напомним, недавно стало известно, что Германия передаст Украине 4 тысячи дронов "Mini-Taurus".

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Источник:
Bundersregierung
Опубликовал: Александр Бураков
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