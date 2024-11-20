Дроны, САУ и боеприпасы. Германия поставила Украине новый пакет помощи
Известно его полное содержание
Getty Images/Global Images Ukraine
Германия поставила Украине очередной пакет военной помощи. Об этом 20 ноября сообщает сайт Бундесвера.
Содержание пакета:
- боеприпасы для БМП MARDER;
- 47 машины с защитой от мин (MRAP);
- 1 радиолокационная станция TRML-4D;
- 4 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тысяч боеприпасов к ним (калибр 155-мм);
- 20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
- 12 дронов-разведчиков HORNET XR;
- 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
- 120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
- 60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
- 2 дрона-разведчика VT-4 Ray;
- 2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями
- 3 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования;
- 8 тактических авиадесантных машин Caracal;
- 20 защищенных машин для пограничной службы;
- 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
- 8 тысяч патронов калибром 40-мм;
- 100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним;
- 100 тысяч патронов к стрелковому оружию;
- в пакет также дополнительно входят жгуты и шевроны.
Напомним, недавно стало известно, что
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Источник:Bundersregierung
Опубликовал: Александр Бураков
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