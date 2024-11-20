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РФ распространяет фейковые сообщения об угрозе "особо массированного" ракетного удара по Украине, - ГУР МО

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В ГУР призывают сохранять спокойствие

РФ распространяет фейковые сообщения об угрозе "особо массированного" ракетного удара по Украине, - ГУР МО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Враг проводит информационно-психологическую атаку против украинцев, распространяя через социальные сети фейковые сообщения якобы от имени ГУР МО, что сегодня якобы существует угроза "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам.

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Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны.

Разведка отмечает, что такие сообщения являются фейками и содержат типичные грамматические ошибки для российских ИПСО.

"Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО. Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и устойчивыми", - призывают в ГУР.

Разведка просит не игнорировать сигналы воздушной тревоги: " Но призываем не поддаваться паническим настроениям".

Напомним, что посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.

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