РФ распространяет фейковые сообщения об угрозе "особо массированного" ракетного удара по Украине, - ГУР МО
В ГУР призывают сохранять спокойствие
фото из свободных источников
Враг проводит информационно-психологическую атаку против украинцев, распространяя через социальные сети фейковые сообщения якобы от имени ГУР МО, что сегодня якобы существует угроза "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам.
Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны.
Разведка отмечает, что такие сообщения являются фейками и содержат типичные грамматические ошибки для российских ИПСО.
"Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО. Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и устойчивыми", - призывают в ГУР.
Разведка просит не игнорировать сигналы воздушной тревоги: " Но призываем не поддаваться паническим настроениям".
Напомним, что посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.
Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.
Популярное сейчас
- Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Албанией
- Украина взяла реванш у Албании, Малиновский и Кривцов остались без тренеров. Главные новости за 19 ноября
- Провальный первый тайм от крестоносцев. Чехия – Грузия 2:1. Обзор матча и видео голов
- "Нас поставили на колени". Албания – Украина. Обзор послематчевой албанской прессы
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО