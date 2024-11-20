СБУ задержала 22-летнего бариста из Винницы, который корректировал обстрелы. ФОТО
Также он пытался поджечь трансформаторные подстанции на железной дороге
ssu.gov.ua
СБУ разоблачила 22-летнего бариста из Винницы, который корректировал обстрелы РФ и совершал поджоги в Киевской и Винницкой областях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Мужчина собирал информацию об одной из киевских ТЭЦ, по которой оккупанты планировали осуществить комбинированный удар с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе Также он пытался обнаружить радиолокационные станции ВСУ, которые защищают воздушное пространство столичного региона, в частности над тепловыми электростанциями.
Также он пытался поджечь трансформаторные подстанции на железной дороге в Винницкой области.
Военная контрразведка СБУ разоблачила злоумышленника, задокументировала его преступления и задержала "по горячим следам" после попытки поджечь трансформатор.
Молодого человека дистанционно завербовало ГРУ РФ в октябре 2024 года.
Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, через который он "отчитывался" своему российскому куратору.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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