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СБУ задержала 22-летнего бариста из Винницы, который корректировал обстрелы. ФОТО

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Также он пытался поджечь трансформаторные подстанции на железной дороге

СБУ задержала 22-летнего бариста из Винницы, который корректировал обстрелы. ФОТО

ssu.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

СБУ разоблачила 22-летнего бариста из Винницы, который корректировал обстрелы РФ и совершал поджоги в Киевской и Винницкой областях.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина собирал информацию об одной из киевских ТЭЦ, по которой оккупанты планировали осуществить комбинированный удар с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе Также он пытался обнаружить радиолокационные станции ВСУ, которые защищают воздушное пространство столичного региона, в частности над тепловыми электростанциями.

Также он пытался поджечь трансформаторные подстанции на железной дороге в Винницкой области.

Военная контрразведка СБУ разоблачила злоумышленника, задокументировала его преступления и задержала "по горячим следам" после попытки поджечь трансформатор.

Молодого человека дистанционно завербовало ГРУ РФ в октябре 2024 года.

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, через который он "отчитывался" своему российскому куратору.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
20.11.2024 в 16:58
Поймали таки простоквашу ухилянта..
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
20.11.2024 в 16:58
Поймали таки простоквашу ухилянта..
Ответить
0
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