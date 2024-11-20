На России заявили, что обсуждают с Чеферином вопрос о допуске к отбору Евро-2028
Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков
фото из свободных источников
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что сборная России может быть допущена к матчам отбора Евро-2028. Он заявил, что обсуждает этот вопрос с президентом УЕФА Александером Чеферином.
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"У сборной России есть шансы принять участие в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Мы обсуждаем этот вопрос с Чеферином", — сказал Дюков в комментарии РосСМИ.
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Напомним, что все клубы и сборные РФ после начала полномасштабного вторжения в 2022 году были отстранены от официальных матчей под эгидой УЕФА и ФИФА.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.11.2024 в 21:05
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