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Павелко хотят отстранить от футбола. Адвокат экс-президента УАФ отреагировал

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С такой идеей выступил общественного союз "Ассоциация футбола г. Киева"

Павелко хотят отстранить от футбола. Адвокат экс-президента УАФ отреагировал

Фото: andriy.pavelko / Автор невідомий

Новина українською

Адвокат экс-президента УАФ Андрея Павелко и бывшего генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого Денис Бугай прокомментировал обращение общественного союза "Ассоциация футбола г. Киева" к комитетам УАФ по рассмотрению вопроса о пожизненном запрете его клиентам заниматься футбольной деятельностью.

Читайте такжеАссоциация футбола Киева предлагает УАФ пожизненно отстранить Павелко и Записоцкого от футбола

"Трудно комментировать обращение, которое не имеет никакого правового основания и является очередной информационной манипуляцией.

Во-первых, Ассоциация футбола Киева не имеет полномочий для обращения с таким вопросом в КДК УАФ. Указанная Ассоциация была исключена из членов УАФ Конгрессом и до сих пор нет ни одного решения высшего органа УАФ - Конгресса, о восстановлении ее членства.

Во-вторых, Андрей Павелко и Юрий Записоцкий пока не являются футбольными функционерами и не являются субъектами дисциплинарных процедур. Поэтому вопрос их отстранения от футбольной деятельности является юридически безграмотным.

В-третьих, обвинения, озвученные в обращении, являются безосновательными и абсурдными. В течение последних шести лет этим обвинениям неоднократно предоставлялась юридическая оценка. Нет ни одного судебного решения, которое бы подтверждало совершение ими противоправных действий. Мы десятки раз публично демонстрировали материалы в опровержение обвинений.

Эта очередная информационная атака является частью целенаправленной кампании, ориентированной на дискредитацию моих клиентов", - заявил Бугай.

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Андрей Павелко Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
20.11.2024 в 21:06
принимай ЧО --подними футбол в Одессе
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
20.11.2024 в 21:06
принимай ЧО --подними футбол в Одессе
Ответить
0
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