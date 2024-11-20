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РосСМИ пишут об ударе 12 ракет Storm Shadow по Курской области. ФОТО

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США дали добро Украине на удары по территории России, но Британия это не подтверждала

РосСМИ пишут об ударе 12 ракет Storm Shadow по Курской области. ФОТО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские пропагандистские телеграм-каналы сообщают об ударе ракетами Storm Shadow по Курской области.

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Пишут об ударе 12 ракетами Storm Shadow по н.п. Марьино в Курской области РФ.

Также публикуются фото якобы с обломками ракет и видео со звуками прилетов.

Напоминаем, издание The Times сообщало, что США дали добро Украине на удары по территории России ракетами Storm Shadow, однако Великобритания официально это пока не подтвердила.

РосСМИ пишут об ударе 12 ракет Storm Shadow по Курской области. ФОТО - изображение 1РосСМИ пишут об ударе 12 ракет Storm Shadow по Курской области. ФОТО - изображение 2
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