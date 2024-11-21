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Зеленский: Мы не можем терять десятки тысяч наших людей ради возвращения Крыма

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Наша страна готова вернуть полуостров дипломатическим путем

Зеленский: Мы не можем терять десятки тысяч наших людей ради возвращения Крыма

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина не может жертвовать десятками тысяч людей, чтобы они погибли ради возвращения Крыма. Наша страна готова вернуть полуостров дипломатическим путем.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу Fox News.

"Я уже говорил о том, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем... Мы не можем терять десятки тысяч наших людей, чтобы они погибли ради того, чтобы Крым вернулся... Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем", - сказал он.

Также глава государства рассказал, уступит ли Украина территорию в рамках мирного соглашения с Россией.

По словам Зеленского, Киев "не может юридически признать ни одну оккупированную территорию российской", однако и военных возможностей для деоккупации всех своих территорий Украина также не имеет.

"Речь идет о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года... Юридически мы это не признаем, мы это не принимаем", - добавил президент.

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Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
21.11.2024 в 01:09
Ой та невже? А як же «кава в Ялті за 2 тижні»? Вже не актуально? А що змінилося? Замість Криму почали звільняти Курську область?
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2
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Комментарии 3
Acsakal (Kharkiv)
21.11.2024 в 01:09
Ой та невже? А як же «кава в Ялті за 2 тижні»? Вже не актуально? А що змінилося? Замість Криму почали звільняти Курську область?
Ответить
2
0
Море23 (Одесса)
21.11.2024 в 01:09
Балобол а кричат кофе в Крыму
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1
0
kalan-86 (Анкара)
21.11.2024 в 00:27
После двух с половиной лет и десятков тысяч жизней пришёл к такому выводу….сердце разрывается от того, что всех этих людей можно было бы сберечь…
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2
2

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