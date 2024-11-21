Зина и клуб Малиновского – на продажу, технарь Косово. Главные новости за 20 ноября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 20 ноября.

"Арсенал" планирует расстаться с тремя игрока во время зимнего трансферного окна. В число игроков, на которых больше не рассчитывают в клубе, попал Александр Зинченко. Вырученные за украинца деньги планируют инвестировать в усиление состава.

Клуб Руслана Малиновского в ближайшее время может сменить владельцев. "Дженоа" интересуется ряд американских инвесторов. Текущие владельцы повесили на клуб ценник в размере 170 миллионов евро. Ранее "Дженоа" уволил главного тренера Альберто Джилардино.

"Шахтер" определился с приоритетной целью на позицию опорника. По информации ТаТоТаке, чемпион Украины намерен подписать хавбека "Александрии" Ивана Калюжного. Недавно Калюжный дебютировал в национальной сборной.

УЕФА приняло решение по матчу Румыния-Косово в рамках Лиги наций. Косовары отказались доигрывать матч из-за оскорблений со стороны румынских фанатов. За что получили от УЕФА технарь. Румыния таким образом финишировала первой, а Косово – вторыми.

АПЛ отложила введение полуавтоматической системы определения офсайдов на следующий год. Система имеет ряд сбоев в работе. Рассматриваются сценарии, в котором обещанной технологии не введут до конца кампании. Ранее эту систему успешно использовали на ЧМ и в ЛЧ.