Левый Берег приступил к строительству объекта клубной инфраструктуры, у которого считанные аналоги в Украине
Аисты продолжают создавать комфортные условия для развития игроков
Фото - Лівий Берег
Среди новых объектов, строительство которых планируется на базе "Левого Берега", выделяется самый большой по площади – полноразмерный крытый манеж.
Сооружение со стандартными параметрами поля 105×68 метров, админзданием, зрительскими местами и раздевалками станет четвертым манежем в распоряжении клуба и первым – полноразмерным, у которого считанные аналоги в Украине.
Уже произошло поднятие и монтаж основной арки крыши манежа, высота которой составляет 25 метров. Все металлоконструкции для строительства производятся и устанавливаются предприятием "Метало Гальва Украина" – основного инвестора "аистов".
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Источник:Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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