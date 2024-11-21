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Левый Берег приступил к строительству объекта клубной инфраструктуры, у которого считанные аналоги в Украине

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Аисты продолжают создавать комфортные условия для развития игроков

Левый Берег приступил к строительству объекта клубной инфраструктуры, у которого считанные аналоги в Украине

Фото - Лівий Берег

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Среди новых объектов, строительство которых планируется на базе "Левого Берега", выделяется самый большой по площади – полноразмерный крытый манеж.

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Сооружение со стандартными параметрами поля 105×68 метров, админзданием, зрительскими местами и раздевалками станет четвертым манежем в распоряжении клуба и первым – полноразмерным, у которого считанные аналоги в Украине.

Уже произошло поднятие и монтаж основной арки крыши манежа, высота которой составляет 25 метров. Все металлоконструкции для строительства производятся и устанавливаются предприятием "Метало Гальва Украина" – основного инвестора "аистов".

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Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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