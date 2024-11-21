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Держится высокая планка. Генштаб подытожил потери россиян за сутки

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Почти 240 единиц техники

Держится высокая планка. Генштаб подытожил потери россиян за сутки

The New York Times

Новина українською

По последним данным, Силы обороны за сутки уничтожили 1510 российских оккупантов, а также 24 танка и 50 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 727 250 (+1510);
  • танков - 9 398 (+8);
  • боевых бронированных машин - 19 143 (+24);
  • артиллерийских систем - 20 731 (+50);
  • реактивных систем залпового огня - 1 253 (+1);
  • средств противовоздушной обороны - 1 003 (+2);
  • самолетов - 369;
  • вертолетов - 329;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 19 259 (+57);
  • крылатых ракет - 2 756;
  • кораблей (катеров) - 28;
  • подводных лодок - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 745 (+97);
  • специальной техники - 3 674.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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