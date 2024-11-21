Держится высокая планка. Генштаб подытожил потери россиян за сутки
Почти 240 единиц техники
The New York Times
По последним данным, Силы обороны за сутки уничтожили 1510 российских оккупантов, а также 24 танка и 50 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 727 250 (+1510);
- танков - 9 398 (+8);
- боевых бронированных машин - 19 143 (+24);
- артиллерийских систем - 20 731 (+50);
- реактивных систем залпового огня - 1 253 (+1);
- средств противовоздушной обороны - 1 003 (+2);
- самолетов - 369;
- вертолетов - 329;
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 19 259 (+57);
- крылатых ракет - 2 756;
- кораблей (катеров) - 28;
- подводных лодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 745 (+97);
- специальной техники - 3 674.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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