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США планируют списать более $4 миллиардов долга для Украины - Госдеп

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США планируют списать более $4 миллиардов долга для Украины - Госдеп

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация президента Джо Байдена подала в Конгресс США заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь. Размер отмены составляет примерно 4,65 миллиарда долларов.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга, пишет "Голос Америки".

В апреле этого года Конгресс США выделил Украине $61 миллиард, из них почти $10 миллиардов предоставили как условно-возвратный заем. То есть Украина должна была вернуть эти средства.

Но действующий президент Джо Байден имеет полномочия списать 50% этого долга. При этом в документе указано, что остальные 50% после 1 января 2026 года сможет простить следующий президент США.

Напомним, 14 ноября Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

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Источник:
Голос Америки
Опубликовал: Александр Бураков
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