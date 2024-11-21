США планируют списать более $4 миллиардов долга для Украины - Госдеп
Подарок от Байдена
Getty Images / Global Images Ukraine
Администрация президента Джо Байдена подала в Конгресс США заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь. Размер отмены составляет примерно 4,65 миллиарда долларов.
Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга, пишет "Голос Америки".
В апреле этого года Конгресс США выделил Украине $61 миллиард, из них почти $10 миллиардов предоставили как условно-возвратный заем. То есть Украина должна была вернуть эти средства.
Но действующий президент Джо Байден имеет полномочия списать 50% этого долга. При этом в документе указано, что остальные 50% после 1 января 2026 года сможет простить следующий президент США.
Напомним, 14 ноября Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
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