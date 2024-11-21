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Удар межконтинентальной баллистикой, Кинжалом и X-101. Результаты утренней работы ПВО

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Сбито шесть ракет

Удар межконтинентальной баллистикой, Кинжалом и X-101. Результаты утренней работы ПВО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Утром 21 ноября 2024 года российские войска атаковали предприятия и критическую инфраструктуру города Днепра ракетами различных типов. Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков - Волгоградская обл.).

В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий.

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Кинжал ПВО война с россией ракетная атака
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
21.11.2024 в 10:32
Кривой Рог уже бомбят. Только шо две ракеты прилетело.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
21.11.2024 в 10:32
Кривой Рог уже бомбят. Только шо две ракеты прилетело.
Ответить
0
0

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