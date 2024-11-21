Удар межконтинентальной баллистикой, Кинжалом и X-101. Результаты утренней работы ПВО
Сбито шесть ракет
Getty Images/Global Images Ukraine
Утром 21 ноября 2024 года российские войска атаковали предприятия и критическую инфраструктуру города Днепра ракетами различных типов. Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.
В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков - Волгоградская обл.).
В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий.
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