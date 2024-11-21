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Стало известно, сколько ракет Россия накопила для следующих атак

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Производство, к сожалению, не останавливается

Стало известно, сколько ракет Россия накопила для следующих атак

фото з відкритих джерел

Новина українською

Россия с помощью наращивания производства и паузы в обстрелах смогла накопить более 1500 ракет с дальностью в 350 километров и выше, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о таких ракетах:

  • "Искандер-М": в ноябре производство планируется на уровне 70 единиц. Запасы на 20 ноября оцениваются в 350 ракет.
  • Крылатые ракеты к "Искандерам": запланировано изготовить 12 единиц, общий запас - 210 ракет.
  • Х-101: план производства на ноябрь - 50 единиц, запас - 220 ракет. Впервые фиксируется запуск этих ракет с Ту-160, ранее их использовали только Ту-95. Во время обстрелов 21 ноября враг выпустил несколько Х-101 и "Кинжалов".
  • "Калибр": запас - 390 единиц, в ноябре планируется изготовить еще 30.
  • "Кинжал": в запасах - около 70 ракет, в ноябре планируется изготовить еще 12.
  • Х-22: Россия больше не производит эти ракеты, но ежемесячно модернизирует около 10 единиц до уровня Х-32. Общий запас - 230 ракет.
  • Северокорейские баллистические ракеты KN-23 - 45 ракет.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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