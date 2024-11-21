Ракетная атака на Кривой Рог: есть разрушения, много пострадавших
Тяжелый день для Днепропетровщины
Сергій Лисак у Telegram
В четверг 21 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу. По предварительным данным пострадало 15 человек.
"15 пострадавших в Кривом Роге. Среди них двое подростков. 17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь оказали на месте. Всего госпитализированы 9 человек", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Также отмечается, что ракета попала в административное здание. Начата аварийно-спасательная операция. На месте работают все оперативные и коммунальные службы.
После 10:00 в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Уже около 11:00 угрозу отменили.
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