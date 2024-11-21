Украина не пойдет ни на какие мирные соглашения с Россией в обмен на свои территории - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет ни на какие мирные соглашения со страной-агрессором Россией в обмен на собственные территории. Об этом сообщает Голос Америки.

"Украина не примет никаких предложений, которые предусматривают компромисс относительно нашего суверенитета или территориальной целостности. Мы не примем никаких инициатив, разработанных без нашего участия... Мы не примем соглашений "земля в обмен на мир".

Глава украинского МИД подчеркнул, что это означало бы оставить миллионы людей в руках агрессора, что приведет к геноциду, пыткам и угнетению. По его убеждению, вознаграждение России территориальными достижениями не восстановит мир, а спровоцирует дальнейшую агрессию.

"Это умиротворение, а не мир. Умиротворение никогда не работало в прошлом и не сработает сейчас".

Также Сибига добавил, что не может быть альтернативы "миру через силу", а обновленная ядерная доктрина России и риторика по применению ядерного оружия - ничто иное, как шантаж.

Ранее номинированный на должность советника по нацбезопасности CША Майкл Волтц заявил, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп намерен посадить Россию и Украину за стол переговоров.