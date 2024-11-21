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"Не представляю себя вне футбола". Селезнев поделился своими дальнейшими планами

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Было рассмотрено пару вариантов

"Не представляю себя вне футбола". Селезнев поделился своими дальнейшими планами

Фото: instagram.com/armatfc

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о том, кем он себя видит в будущем.

"Никогда не думал, чтобы стать комментатором или экспертом. Не считаю, что могу кому-то что-то указывать. Кроме того, у меня свой сленг, свой язык. Не думаю, что болельщикам было бы интересно слушать Селезнева.

Не представляю себя вне футбола. Моя цель и мечта - наслаждаться тем, что умею делать. Тренером вряд ли буду. Очень полезным был опыт, который я получил в "Днепре-1". Раньше я видел футбол глазами футболиста. Например, только то, что Ротань должен отдать пас, а Селезнев должен забить. А теперь понимаю: чтобы Ротань отдал, должно много происходить другого и вне поля.

К каждому футболисту надо найти ключ, надо общаться, понять его настроение. Надо объединить много нюансов. И для меня эмоциональное состояние намного важнее физического. Физическое можно набегать, а эмоции просто так не возьмешь.

Моя мечта - снова работать в футбольном клубе Днепра. Смотрю на проблему отсутствия команды в городе более глобально. Во дворах есть дети, и их надо направлять. А футбол воспитывает коллективность, справедливость, ответственность", - цитирует Евгения Sport Media Club Dnipro.

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Евгений Селезнев Украина Днепр
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
21.11.2024 в 13:14
А в баре за бутылкой водки? Помоему самое оно, всё как ты любишь.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
21.11.2024 в 13:14
А в баре за бутылкой водки? Помоему самое оно, всё как ты любишь.
Ответить
0
0

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