"Не представляю себя вне футбола". Селезнев поделился своими дальнейшими планами

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о том, кем он себя видит в будущем.

"Никогда не думал, чтобы стать комментатором или экспертом. Не считаю, что могу кому-то что-то указывать. Кроме того, у меня свой сленг, свой язык. Не думаю, что болельщикам было бы интересно слушать Селезнева.

Не представляю себя вне футбола. Моя цель и мечта - наслаждаться тем, что умею делать. Тренером вряд ли буду. Очень полезным был опыт, который я получил в "Днепре-1". Раньше я видел футбол глазами футболиста. Например, только то, что Ротань должен отдать пас, а Селезнев должен забить. А теперь понимаю: чтобы Ротань отдал, должно много происходить другого и вне поля.

К каждому футболисту надо найти ключ, надо общаться, понять его настроение. Надо объединить много нюансов. И для меня эмоциональное состояние намного важнее физического. Физическое можно набегать, а эмоции просто так не возьмешь.

Моя мечта - снова работать в футбольном клубе Днепра. Смотрю на проблему отсутствия команды в городе более глобально. Во дворах есть дети, и их надо направлять. А футбол воспитывает коллективность, справедливость, ответственность", - цитирует Евгения Sport Media Club Dnipro.