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"Путин использует Украину как полигон". Зеленский отреагировал на удар новой ракетой

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"Путин использует Украину как полигон". Зеленский отреагировал на удар новой ракетой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Россия применила сегодня, 21 ноября, против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Сейчас продолжаются экспертизы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы - вспоминает две украинские революции, чтит то, какие украинцы на самом деле. Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится.

Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой.

Путин делает все что угодно, только бы не дать соседу вырваться из его рук. И я благодарю всех украинцев, всех украинок, которые защищают Украину от этого зла - стойко, храбро, крепко. Достойно. Это одно из главных слов об Украине - достоинство. И это слово, которое, видимо, уже никогда не скажут о России", - подытожил Зеленский.

Напомним, сегодня утром Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету и восемь ракет другого типа. Большинство целей было сбито.
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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
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