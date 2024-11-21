"Путин использует Украину как полигон". Зеленский отреагировал на удар новой ракетой

Россия применила сегодня, 21 ноября, против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Сейчас продолжаются экспертизы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы - вспоминает две украинские революции, чтит то, какие украинцы на самом деле. Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится.

Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой.

Путин делает все что угодно, только бы не дать соседу вырваться из его рук. И я благодарю всех украинцев, всех украинок, которые защищают Украину от этого зла - стойко, храбро, крепко. Достойно. Это одно из главных слов об Украине - достоинство. И это слово, которое, видимо, уже никогда не скажут о России", - подытожил Зеленский.

Напомним, сегодня утром Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету и восемь ракет другого типа. Большинство целей было сбито.