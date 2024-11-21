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Россия пригрозила ударом по Польше из-за открытия базы ПРО США, Варшава ответила

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Россия продолжает угрожать Польше

Россия пригрозила ударом по Польше из-за открытия базы ПРО США, Варшава ответила

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В МИД РФ назвали провокацией открытие в Польше базы противоракетной обороны США и пригрозили потенциальным ударом по ней. Варшава отреагировала, назвав обвинения России неадекватными.

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Об этом сообщают РосСМИ.

Отмечается, что пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала провокацией размещение на территории Польши базы противоракетной обороны США, заявив, что это вписывается в длительную практику размещения инфраструктуры НАТО ближе к границам России.

Она заявила, что это "увеличивает общий уровень ядерной угрозы", и что Россия рассматривает базу как одну из приоритетных целей и "при необходимости" готова будет нанести по базе удар имеющимися у нее средствами.

В ответ представитель МИД Польши Павел Вронский отметил, что база имеет оборонительный характер.

"Ее цель - перехватывать баллистические ракеты, в частности - от стран, политика которых основывается на постоянных угрозах кому-то, заявлениях, что они куда-то вторгнутся... Если Россия возобновит угрозы, это означает, что в будущем США и НАТО придется усиливать ПВО на всем восточном фланге, чтобы такие угрозы становились нереалистичными для выполнения", - отметил Вронский.

Он добавил, что в основе угроз России некорректные предположения и заявления, что на базе якобы размещено ядерное оружие, "что является абсурдом".

Напомним, в Редзиково, что в Поморском воеводстве Польши, 13 ноября официально открыли базу противоракетной обороны США - первый постоянный объект американских Вооруженных сил на польской территории.

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