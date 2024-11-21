Россия пригрозила ударом по Польше из-за открытия базы ПРО США, Варшава ответила
Россия продолжает угрожать Польше
фото из свободных источников
В МИД РФ назвали провокацией открытие в Польше базы противоракетной обороны США и пригрозили потенциальным ударом по ней. Варшава отреагировала, назвав обвинения России неадекватными.
Об этом сообщают РосСМИ.
Отмечается, что пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала провокацией размещение на территории Польши базы противоракетной обороны США, заявив, что это вписывается в длительную практику размещения инфраструктуры НАТО ближе к границам России.
Она заявила, что это "увеличивает общий уровень ядерной угрозы", и что Россия рассматривает базу как одну из приоритетных целей и "при необходимости" готова будет нанести по базе удар имеющимися у нее средствами.
В ответ представитель МИД Польши Павел Вронский отметил, что база имеет оборонительный характер.
"Ее цель - перехватывать баллистические ракеты, в частности - от стран, политика которых основывается на постоянных угрозах кому-то, заявлениях, что они куда-то вторгнутся... Если Россия возобновит угрозы, это означает, что в будущем США и НАТО придется усиливать ПВО на всем восточном фланге, чтобы такие угрозы становились нереалистичными для выполнения", - отметил Вронский.
Он добавил, что в основе угроз России некорректные предположения и заявления, что на базе якобы размещено ядерное оружие, "что является абсурдом".
Напомним, в Редзиково, что в Поморском воеводстве Польши, 13 ноября официально открыли базу противоракетной обороны США - первый постоянный объект американских Вооруженных сил на польской территории.
Популярное сейчас
- "Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение
- Украинский футболист находится на просмотре в Жироне - СМИ
- Зинченко и клуб Малиновского – на продажу, технарь Косово. Главные новости за 20 ноября
- "Нас поставили на колени". Албания – Украина. Обзор послематчевой албанской прессы
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО