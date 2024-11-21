Запад не подтверждает использование межконтинентальной баллистической ракеты Россией, - СМИ
Говорят, что для атаки на Днепр россияне использовали баллистическую ракету
Reuters
На Западе не подтверждают использование межконтинентальной баллистической ракеты войсками РФ против Украины.
Об этом пишет издание ABC News со ссылкой на слова западного чиновника.
Собеседник предполагает, что для атаки на Днепр россияне использовали баллистическую ракету - ее тип не уточняется.
Представитель диктатора Путина Песков переадресовал вопрос об этом в Минобороны РФ.
Напомним, что 21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
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