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Запад не подтверждает использование межконтинентальной баллистической ракеты Россией, - СМИ

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Говорят, что для атаки на Днепр россияне использовали баллистическую ракету

Запад не подтверждает использование межконтинентальной баллистической ракеты Россией, - СМИ

Reuters

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На Западе не подтверждают использование межконтинентальной баллистической ракеты войсками РФ против Украины.

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Об этом пишет издание ABC News со ссылкой на слова западного чиновника.

Собеседник предполагает, что для атаки на Днепр россияне использовали баллистическую ракету - ее тип не уточняется.

Представитель диктатора Путина Песков переадресовал вопрос об этом в Минобороны РФ.

Напомним, что 21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

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